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Литва готовит новый пакет помощи для Украины

Фото: министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас (Facebook)
Автор: Валерия Полищук

Правительство Литвы готовит для Украины новый пакет помощи. Вильнюс уже предоставил Киеву помощь на сумму почти 409 миллионов евро.

Об этом заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Литвы.

В понедельник, 6 марта, Анушаускас встретился с первым заместителем министра обороны Украины Александром Павлюком, который приехал в Литву. В частности, Павлюк приехал поделиться опытом об уроках, извлеченных из интеграции военизированных структур в ВСУ.

"Уроки, полученные в Украине, помогают нам целенаправленно развивать наши военные возможности. Мы также занимаем твердую позицию, чтобы всячески поддерживать Украину, и готовим новый пакет помощи Украине", - заявил Анушаускас, добавив, что в настоящее время для Киева готовится новый пакет помощи.

Большая часть помощи Литвы Украине - это военная подготовка. В этом году планируется подготовить 1 600 солдат. Литовские инструкторы обучают украинцев как на национальном уровне, в Литве, так и в рамках Учебной миссии ЕС и международных инициатив, таких как "Интерфлекс". Также планируется разработать курс по разминированию в Литве в сотрудничестве со странами Северной Европы.

Ранее сообщалось, что Латвия уже выделила более 1% своего ВВП на военную помощь Украине.

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