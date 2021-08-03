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Литва депортувала першого нелегала з Білорусі

Автор: Дмитрий Кузнецов

Влада Литви депортувала першого нелегального мігранта з Білорусі. Громадянина Камеруну вислали в країну проживання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністерство внутрішніх справ Литви.

"У понеділок (3 серпня - ред.) було прийнято рішення про висилку громадянина Республіки Камерун в країну його походження. Він вже поїхав з Литви", - зазначили в МВС країни.

У відомстві зазначили, що надалі прийматимуться рішення про висилку в країну проживання інших нелегалів. "Литва поважає права людини, але нелегальні мігранти з країни будуть вислані. Ми не може миритися з їх незаконним перебуванням", - підкреслила глава МВС Агне Білотайте.

За даними міністерства, в поточному році литовсько-білоруський кордон нелегально перетнули понад 4 тисячі мігрантів.

Як зазначив заступник Міністра закордонних справ Литви Мантас Адоменас, серед нелегальних мігрантів з Білорусі є громадяни Росії.

Нагадаємо, раніше заступник голови МЗС Литви заявив, що у Вільнюса є доказ причетності режиму Білорусі до напливу мігрантів.

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