Ліцензійні умови для лотерей можуть затвердити без урахування зауважень, - Загребельська

Антимонопольний комітет України (АМКУ) збере закрите позачергове засідання, щоб заново обговорити вимогу Міністерства фінансів затвердити проект ліцензійних умов для лотерейного ринку в Україні. Засідання відбудеться 16 березня о 16:00, передає "Цензор.НЕТ".

За даними видання, розглянути документ можуть в колишній редакції, без правок, незважаючи на затверджений АМКУ на попередньому засіданні негативний звіт по лотерейному ринку.

Державний уповноважений АМКУ Агія Загребельська прокоментувала таке рішення голови комітету.

"Сьогодні на комітеті повинно було розглядатися лист щодо погодження ліцензійних умов в редакції минулого року – саме ці Ліцензійні умови АМКУ раніше не погодив. Мінфін посилався на те, що ми порушили регламент Кабінету Міністрів, відмовившись погоджувати ліцумови. У зв'язку з цим Мінфін просить їх терміново узгодити і завізувати, незважаючи на всі наші зауваження. Проект рішення виноситься щодо погодження із зауваженнями. Але за внесення цього рішення до порядку денного не проголосувала більшість членів комітету: 2 члена комітету із присутніх були проти, 3 утрималися і ще 3 було "за". У зв'язку з цим питання не було проголосовано. По-перше, матеріали про рішення були надані членам комітету за 15 хвилин до засідання, а не за 2 доби, як цього вимагає регламент для ознайомлення. По-друге, в повноваження АМКУ не входить питання про виконання або не виконання регламенту. Третя причина в тому, що ми вже розглядали цей проект раніше", - сказала вона.

Тим не менше голова профільного комітету прийняв рішення призначити позачергове засідання комітету.

"Воно відбудеться о 16:00 або 16:30 сьогодні. При цьому на порядок денний винесено лише одне питання - погодження листа Мінфіну щодо ліцензійних умов. І нам дають час до 16:00 на внесення зауважень", - сказала Загребельская.

За її словами, у практиці комітету таких прецедентів ще не було, однак Загребельська заявила, що її позиція залишиться незмінною.