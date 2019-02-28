Ліцензії на Європейські ігри-2019 здобули 126 українських спортсменів

Наразі ще тривають кваліфікаційні змагання

По состоянию на 28 февраля лицензии на II Европейские игры-2019 уже получили 126 украинских спортсменов. Об этом сообщает Национальный Олимпийский комитет Украины.

Отмечается, что на данный момент еще продолжаются квалификационные соревнования, а с ними и борьба за право выступления на престижном форуме.

Но уже гарантированно наши спортсмены будут представлены в таких видах спорта: баскетбол 3x3, бокс, гребля на байдарках и каноэ, велосипедный спорт шоссе, художественная гимнастика, легкая атлетика, пляжный футбол, самбо, стрельба из лука, стендовая стрельба, стрельба, прыжки на батуте и спортивная акробатика.

II Европейские игры пройдут с 21 по 30 июня в Минске (Беларусь), где будет разыграно более 200 комплектов медалей. Более 4000 атлетов из 50 стран будут соревноваться в 15 видах спорта (23 дисциплинах). Кроме медалей, спортсмены также разыграют олимпийские лицензии на Токио-2020.

Европейские игры основан в 2015 году. Соревнования проводятся раз в 4 года, за год до проведения Олимпийских игр.

Первой хозяйкой Игр стала азербайджанская столица - Баку, где сборная Украины завоевала 46 наград.