RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Лицемерие и унижение демократии. Подоляк раскритиковал председательство России в Совбезе ООН

Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Председательство России в Совбезе ООН и оправдывание войны в Украине главой МИД России Сергеем Лавровым является ничем иным, как лицемерием и унижением демократии.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

Оправдывание Лаврова

Во время заседания Лавров, описывая так называемые цели России в войне против Украины, заявил, что Москва якобы пытается "устранить угрозы безопасности, которую годами создавали натовцы, непосредственно на границах". По его словам, РФ также хочет защитить людей, которых лишили прав и находящихся под угрозой "истребления и изгнания с территорий, где веками жили их предки".

Реакция Подоляка

"Безупречная ярмарка лицемерия. Лавров председательствует в СБ ООН, оправдывая войну, массовые убийства, тотальное разрушение... "международным правом". РФ откровенно унижает демократию, свободу, конвенции. И что? Интересно? Вам нравится, когда вас унижают? Россию надо объявить спонсором терроризма и выгнать отовсюду...", - пишет советник Офиса президента Украины.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что представители Британии и Соединенных Штатов раскритиковали Россию на заседании Совета Безопасности ООН.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ООНВойна в УкраинеРоссийская Федерация