Литовцы собрали 14 млн евро на радары для ПВО Украины

"С приближением годовщины широкомасштабной войны телерадиокомпания ЛРТ совместно с Организациями "Blue/Yellow", "Laisvės TV", "1K fondas" и "Stiprūs kartu" ("Сильные вместе") пригласила объединиться и принять участие в акции "RADAROM". Денежные средства, собранные в ходе кампании, были использованы для приобретения функциональных тактических радаров", - говорится в сообщении.

Известно, что итоговая сумма почти втрое превысила первоначальный план в 5 млн евро. При том, что одна радарная установка стоит около 1 млн. евро.

"14 млн евро от литовцев на покупку радаров для защиты Украины. Через четыре недели. Это от нас. Сейчас", - сообщил координатор сбора Андрюс Тапинас.

Отмечается, что задача радаров - контролировать воздушное пространство вокруг объектов, имеющих стратегическое значение для Украины, таких как электростанции, водонапорные башни и т.п., которые помогают обеспечить максимально нормальную жизнь украинцев во время войны.

Напомним, в прошлом году Литва собрала деньги на три морских дрона для Украины.

При этом недавно стало известно, что жители Литвы собрали для закупки системы противовоздушной обороны для Украины за 6 млн евро.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.