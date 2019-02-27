Литовські волонтери передали обладнання для мобільного шпиталю в Маріуполі

Фото: допомога від литовських волонтерів (facebook.com/pressjfo.news)

Українським військовим медикам передали з Литви функціональні ліжка та реанімобіль

Волонтери з Литви передали військовим медикам для мобільного шпиталю у Маріуполі реанімобіль. Про це інформує РБК-Україна із посиланням на прес-центр операції Об'єднаних сил (ООС).

Також волонтери привезли 15 функціональних ліжок. В адміністрації зазначають, що 61 мобільний шпиталь - це шпиталь другої лінії з елементами четвертої, тобто тут проводять спеціалізоване лікування. За п’ять років тут пройшли лікування кілька тисяч людей.

"Ліжка функціональні, дуже зручні у порівнянні з попередніми, їх можна піднімати та опускати, що зручно при перекладанні поранених на каталку", - зазначив в.о. начальника відділення реанімації та інтенсивної терапії Олександр Маланіч

Також нещодавно від Литовської Республіки шпиталю передали реанімобіль, який сьогодні інтенсивно використовується.

"Звичайно, у нас достатній парк автомобільної техніки, але неможливо спрогнозувати наперед точну кількість поранених, і у разі збільшення їх кількості будь-який автомобіль стає на вагу золота", - сказав провідний хірург Ярослав Гайда.

На цьому реанімобілі зі шпиталю вже виїжджали на Дніпро та Запоріжжя, евакуйовували поранених та хворих, також відправляли машину за донорською кров'ю для бійців.

Нагадаємо, на Донбасі минулої доби, 26 лютого, внаслідок обстрілів з боку бойовиків троє українських військовослужбовців отримали поранення.