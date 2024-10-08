Литовская компания выделила Украине 4 млн евро на укрепление энергетики

Новые мощности позволят обеспечить электроэнергией около 420 тысяч домохозяйств, что особенно важно на фоне предстоящих холодов и продолжающихся атак на энергетические объекты Украины.

Дарюс Майкштанас, генеральный директор Ignitis Group, подчеркнул, что помощь позволит восстановить ключевые функции энергосистемы Украины, обеспечив важные жизненные потребности граждан.

Фонд энергетической поддержки Украины был создан для оказания финансовой помощи в восстановлении критической энергетической инфраструктуры страны. Управляется он Секретариатом Энергетического сообщества в сотрудничестве с Европейской комиссией, правительствами других стран и международными организациями. Выделение средств от Ignitis Group официально утвердили 8 октября после подписания соглашения с Секретариатом.

Из-за продолжающихся боевых действий детали об объектах и областях, которые получат помощь, не разглашаются.

С начала войны России Ignitis Group активно оказывает поддержку Украине. В частности, было передано несколько партий трансформаторов, генераторов и другого оборудования для восстановления энергосетей.