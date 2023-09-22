Лето не отступает: завтра в Украине без осадков и до +29

Завтра в Украине переменная облачность.

Осадки не предполагаются, лишь днем в западных областях местами возможен кратковременный дождь и гроза.

Ночью и утром в южной части местами туман.

Температура ночью на уровне 11-16°, на побережье морей до 19°; днем 24-29°; в Карпатах ночью 8-13°, днем 18-23°.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Погода в Киеве

В столице и области завтра переменная облачность, без осадков.

Температура в Киеве ночью около 15°, днем 26-28°; по области ночью 11-16°, днем 24-29°.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

При этом 23-25 сентября ожидается чрезвычайный уровень пожароопасности.

Погода в октябре

Синоптики предупреждали, что температура в Украине опустится в октябре. До 8 октября будет колебаться от +2 до +3 градусов.

В начале месяца ожидается теплая, сухая погода. В некоторые дни столбик термометра покажет до +17 градусов. А основные дожди пройдут в середине октября.

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