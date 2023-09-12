Летняя погода продлится. Синоптик дала прогноз на сегодня

Сегодня, 12 сентября, в Украине будет тепло, местами даже по-летнему. При єтом дождей не ожидается, кроме разве что локальных, которые не испортят общую картину бабьего лета, что, по всей видимости, еще продолжается в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook .

"Температура воздуха в большинстве областей Украины будет колебаться в пределах +20...+26 градусов", - рассказала она.

При этом, по данным синоптика, сегодня в западных областях будет теплее всего, до +25...+29 градусов. А немного свежее - в восточной части - +20 ... +24 градуса.

К тому же дождей тоже ожидать не стоит - везде преимущественно солнечно.

"Разве что в Черновицкой области какие-то непонятные локальные облака подбросят немного локального дождя. И все", - добавила Диденко.

Погода в Киеве

В Киеве сегодня ожидается сухая солнечная погода с максимальной температурой воздуха +25...+27 градусов.

Очень теплая погода и дожди

Ближе к середине недели, по прогнозу Диденко, будет очень тепло. А 14-15 сентября пройдет атмосферный фронт с дождями и даже немного спустится вниз температура воздуха, "но ничего существенного и резкого в погоде не произойдет".

Прогноз погоды на завтра

Как ранее сообщали синоптики, 13 сентября на большей части территории Украины сохранится преимущественно сухая погода без осадков с заметным повышением температуры воздуха ночью до +6…+11 градусов, днем в пределах +22…+27. При этом заморозки проявятся только в третьей декаде сентября.