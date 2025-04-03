Летние площадки возле домов: какие правила установки и какие штрафы за нарушение
С наступлением теплого времени года владельцы кафе, ресторанов, а также жители многоквартирных домов обустраивают летние площадки. Однако если их установить с нарушениями, можно получить штраф.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала юрист Адвокатского объединения "Дикси Лекси" Ирина Степаненко.
Юрист отмечает, что прежде чем устанавливать такую конструкцию, следует учесть законодательные требования, чтобы избежать штрафов и конфликтов с соседями или контролирующими органами.
Нужно ли разрешение на летнюю площадку
Летние площадки возле заведений общественного питания классифицируются как временные сооружения, которые не имеют капитальной конструкции и могут быть легко демонтированы. Их установка регулируется несколькими нормами:
- правила благоустройства населенного пункта - каждый город или община имеют собственные требования по размещению временных сооружений, перед установкой площадки стоит ознакомиться с местными нормативами;
- государственные строительные нормы (ГСН) - регулируют безопасные расстояния между сооружениями, требования к проходам, доступности и тому подобное;
- решение местного совета или исполкома - в большинстве случаев необходимо получить разрешение на установку площадки от органов местной власти.
Для получения разрешения нужно подать:
- схему размещения площадки;
- документы, подтверждающие право пользования земельным участком;
- согласование с балансодержателем здания или ОСМД (если площадка устанавливается во дворе жилого дома);
- проектные документы, включая дизайн площадки и материалы, соответствующие нормам безопасности.
Список документов может варьироваться в зависимости от населенного пункта. Чтобы узнать конкретные требования в вашем городе, стоит обратиться в местную администрацию.
Что делать жителям, которые хотят обустроить летнюю площадку
Если речь идет о некоммерческой летней площадке (например, жители обустраивают скамейки, беседки или детскую площадку во дворе), необходимо получить согласие совладельцев дома или решение ОСМД/ЖЭКа.
Где запрещено устанавливать летние площадки
Установка таких конструкций запрещена:
- на проезжей части или возле выездов из дворов, где они могут препятствовать движению транспорта;
- возле входов в подъезды без согласия жильцов;
- на зеленых зонах без специального разрешения (повреждение газонов может рассматриваться как административное правонарушение);
- в местах, которые затрудняют доступ пожарной или медицинской техники.
Какие штрафы предусмотрены за нарушения
За самовольную установку коммерческой летней площадки предусмотрено такое наказание:
- на должностных лиц, граждан - субъектов предпринимательской деятельности - от 850 до 1700 гривен (ст. 152 КУоАП - нарушение правил благоустройства);
- в отдельных случаях местные власти могут накладывать дополнительные штрафы или демонтировать конструкцию за счет владельца.
За повреждение зеленых насаждений или обустройство площадки на газоне на должностных лиц или физических лиц - предпринимателей налагается штраф от 510 до 850 гривен (ст. 153 КУоАП).
За нарушение строительных норм и стандартов:
- на граждан - от 850 до 1700 гривен;
- на должностных лиц - от 3400 до 5100 гривен (ст. 96 КУоАП).
Как установить летнюю площадку законно
Чтобы избежать штрафов и конфликтов, нужно:
- согласовать установку площадки с ОСМД и местными органами власти;
- получить необходимые разрешения для коммерческой площадки;
- соблюдать нормы безопасности, не перекрывать проезд и не устанавливать конструкции на зеленых зонах;
- учитывать местные законодательные ограничения, в частности по уровню шума в вечернее и ночное время;
- в случае сомнений обратиться к юристу или местному департаменту благоустройства.
Степаненко отмечает, что соблюдение этих правил поможет избежать штрафов, конфликтов с жителями и сделает город более комфортным для всех.
Ранее РБК-Украина писало о новых правилах и требованиях по установке и функционированию летних площадок в Киеве. В частности об изменениях в порядке получения разрешений, сроках работы таких площадок, а также требования к их внешнему виду и расположению.
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