Летние каникулы-2025: когда закончится обучение и сколько продлится отдых школьников

Согласно документу, учебный год начался 2 сентября 2024 года и продлится до 30 июня 2025 года. Поэтому летние каникулы продлятся с 1 июля по 31 августа.

Несмотря на официальное завершение учебного процесса в конце июня, последний звонок в большинстве школ прозвучит 30 или 31 мая. После этого школьники еще будут учиться, чтобы наверстать пропущенное из-за воздушных тревог, блэкаутов и эпидемий.

Гибкий график каникул

Даты летних каникул являются рекомендованными, поэтому конкретный график отдыха может отличаться в разных школах - его утверждает администрация заведения. Однако Минобразования призывает максимально использовать июнь для полноценного завершения программы.

Школьники вернутся к учебе ориентировочно 1 сентября 2025 года, которое приходится на понедельник.

Таким образом, в 2025 году летние каникулы в Украине сократятся до двух месяцев, а обучение завершится значительно позже, чем обычно.