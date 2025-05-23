Летние каникулы-2025: начнется ли отдых у школьников с 1 июня

Учебный год в Украине близится к завершению, однако летние каникулы для школьников начнутся не у всех одновременно. В некоторых регионах учебный процесс будет продолжаться даже в июне.

Об этом сообщает РБК-Украина .

В 2025 году летние каникулы у украинских школьников начнутся с 1 июля и продлятся до 31 августа. Учебный год официально завершится 30 июня. Однако последний звонок в большинстве школ прозвучит в мае.

Когда прозвучит последний звонок

В большинстве школ Украины последний звонок запланирован на 30 мая 2025 года. Именно такую дату подтвердили в Киеве, Харькове, Одессе, Черкассах, Ивано-Франковске, Ровно, Тернополе, Кривом Роге и других городах.

В то же время некоторые общины выбрали другие даты - например, в Житомирской области торжества продлятся с 31 мая по 6 июня.

Почему школы имеют разные даты завершения обучения

Согласно постановлению Кабмина, учебный год может продолжаться до 30 июня, но окончательное решение принимает педагогический совет каждого учебного заведения. Он учитывает:

объем учебного материала;

ситуацию с безопасностью;

потребности учеников;

возможности педагогического коллектива.

Такой гибкий подход особенно актуален во время войны - часть школ требует дополнительного времени на компенсаторные занятия.

Что будет в июне

Даже после последнего звонка некоторые школы продолжат работу в июне, но в другом формате. Вместо привычных уроков ученикам предложат консультации и занятия по предметам, творческие студии, языковые клубы, курсы по безопасности (минная осведомленность, такмед, кибербезопасность), летние лагеря, прогулки и экскурсии.

Из-за угроз безопасности многие школы планируют провести последний звонок в дистанционном или смешанном формате. Окончательное решение принимают на местах - с учетом текущей ситуации в регионе.

В МОН отмечают, что учебный год в Украине должен длиться не менее 175 учебных дней.

При подготовке материала были использованы следующие источники: сообщения МОН, Киевского, Житомирского, Харьковского, Тернопольского, Ивано-Франковского, Черкасского, Ровенского, Луцкого, Криворожского и Одесского городских советов.