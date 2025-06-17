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4 знака Зодиака уже скоро получат хорошие новости: кому судьба приготовила перемены

Вторник 17 июня 2025 19:20
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4 знака Зодиака уже скоро получат хорошие новости: кому судьба приготовила перемены 18 июня - время решений и прозрений для нескольких знаков (фото: Freepik)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Среда, 18 июня 2025 года, пройдет под влиянием Луны в Овне. Для нескольких знаков Зодиака этот период станет особенно удачным, ведь им обещают хорошие новости.

Кто оказался в списке счастливчиков, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Your Tango.

Овен

Вы почувствуете влияние Луны в Овне телом и душой. Вас ждет озарение или новость, которая заставит изменить отношение к себе.

Этот день заставит задуматься о действительно важном. Появится шанс действовать ответственно и осознанно. Повысится уверенность в себе, а значит это удачное время для начала реализации своего потенциала.

Телец

У вас откроются глаза на то, что пора отпустить. Прошлое больше не может быть вашим ориентиром, и этот день принесет известие или дело, которое поможет это понять.

Появится возможность отпустить старое и простить себе. Взамен придет ощущение легкости и свободы, которые станут движущей силой для достижения новой цели.

Близнецы

Ваша новость будет касаться сферы отношений и общих целей. Вы можете задуматься о том, находятся ли с вами рядом правильные люди.

День принесет осознание и решимость относительно того, кого стоит отпустить и кого оставить в своей жизни. Не держитесь за связи, которые больше не работают.

Лев

В этот день звезды приготовили для вас четкое и громкое сообщение: пришло время сказать прощай тому, что больше не ваше. Это может быть какая-то жизненная ситуация, привычка или даже убеждения.

Луна поможет обрести внутреннюю ясность и готовность отпустить то, что сдерживает. Этот день откроет двери к большему и новому.

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