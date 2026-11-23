Каким будет строительство на улице Гончара

Соколовский пояснил, что проект реализуется девелопером "Делайвест" под брендом SG. Проект имеет все разрешительные документы и предусматривает строительство дома на 38 квартир с подземным паркингом, чтобы минимизировать влияние на окружающую среду.

Проект также предусматривает текущий ремонт коммунальных сетей, реконструкцию дорожек сквера, озеленение, а также защиту зданий вблизи негативного влияния строительно-монтажных работ.

Как изменится Литературный сквер

Соколовский заверил, что строительство не нарушит границы Литературного сквера и не приведет к уменьшению его площади. Напротив, инвестор инициировал раздел арендованного участка с целью передачи и включения в пределы сквера дополнительных 0,017 га.

"Девелопер хочет решить вопрос цивилизованно. Если у общественности есть опасения, что строительство нарушит территорию Литературного сквера, необходимо четко определить его границы. Это обезопасит сквер, снимет общественное напряжение и позволит девелоперу реализовать проект", - отметил СЕО SG в интервью.

Он также опроверг информацию о том, что сквер превратится в придомовую территорию - под нее отведен другой участок, который со сквером не граничит. Проезд техники будет осуществляться существующим внутриквартальным проездом вне сквера.

Захламленная территория вблизи Литературного сквера (фото: SG)

Соколовский сообщил, что проект презентовали жителям соседних домов, а также писательскому сообществу, которое было озабочено будущим сквера.

"Тогда пришли к согласию: они не против строительства, при условии неприкосновенности сквера и что девелопер уберет недостройку и мусорник", - рассказал СЕО SG.