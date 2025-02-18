Летающие и с огромными колесами: ТОП-5 удивительных армейских машин

Foden DROPS 8х6 Multilift (1988 - 1997 гг.): колес много, остального - мало

Много высоких колес, одна высокая кабина, а позади нее - ничего... Этот необычный британский грузовик Foden 8х6 имеет к своему имени приставку Multilift, в котором и зашифрована его изюминка. На шасси мощного дизельного тяжеловоза вместо фургона или бортовой платформы установлен так называемый крюковый захват - нехитрый гидравлический кран, который подхватывает и затягивает на машину любой полезный груз весом до 18 тонн. Это может быть и стандартный армейский жилой модуль, и бронемашина, и другой автомобиль, и обычный контейнер с грузом. Тем же самым способом машина сама и разгружается - операция занимает полторы минуты.

Еще из необычного: несмотря на утилитарность назначения, этот гигантский головастик имеет автоматическую трансмиссию аж с шестью передачами. Зато у конструкторов (или заказчиков?) не хватило духу сделать ведущими все 8 колес - первая из четырех имеющихся осей не имеет привода от двигателя.

ТПК ЛуАЗ-967 (1968 - 1989 гг.): для трех стихий

Машина, которая до сих пор не имеет аналогов в мире, в свое время производилась в Украине. Ее удивительный образ объясняет название: ТПК, транспортер переднего края. То есть это машина, которая должна была работать прямо под огнем врага. Следовательно, для большего успеха таких задач машину сделали максимально низкой. В частности, для лучшей маскировки водитель мог управлять этим ЛуАЗиком, лежа за опущенным рулем. В дополнение, легкий ТПК с его приводом 4х4, блокировкой дифференциала, ползучей передачей и тяговитым двигателем получил чрезвычайно высокую проходимость.

Наконец, ЛуАЗ ТПК научили плавать и... летать. Как минимум, на специально созданной платформе, которая позволяла размещать машину в самолете или вертолете. И на которой она могла десантироваться с любой высоты на землю. Интересно, что во время службы ТПК в армиях нескольких стран мира о нем знал довольно ограниченный круг военных. И это при том, что тираж выпуска был немаленький - порядка 8000 экземпляров.

SPA AS37 (1937 - 1948 гг.): главное - колеса

Собственным путем в борьбе за высокую проходимость пошли в свое время итальянцы. Они прибегли к по-военному бесхитростному решению: применили огромные колеса. Хотя на этом простота их грузовика и закончилась - у машины был привод на все четыре колеса, все четыре были управляемыми, и все четыре имели независимую подвеску! В период Второй мировой войны и немного после построили около 3000 таких грузовиков. Они неплохо себя показали на африканском театре боевых действий, в том числе и в условиях пустыни.

Alvis Stalwart (1962 - 1971 гг.): то ли баржа, то ли телега

Совсем экзотический армейский грузовик, который не только может проехать почти везде, но и понемногу плавает. А чтобы наверняка добраться до любого водоема, даже того, что имеет болотистый берег, его оборудовали шестью колесами и каждое - с приводом от двигателя. Схема расположения колес напоминает не грузовой автомобиль, а бронетранспортер, причем все они - с независимой подвеской.

Среди других особенностей - люки в крыше кабины вместо дверей в ее бортах. То есть водителю с напарником приходится каждый раз взбираться на крышу и затем нырять в салон. И тем же путем покидать рабочие места, в том числе и в аварийном порядке. Несмотря на свою необычность, грузовик-амфибия был выпущен серией более 1600 машин и служил в вооруженных силах пяти стран мира.

Hunting Percival Harrier (1953 г.): сложный автомобиль

Следует признать, это одна из самых страшных машин, которую нам приходилось когда-либо видеть. Но примите во внимание, что эта тележка с моторчиком такая странная из-за того, что она ... складная. И в сложенном виде она гораздо симпатичнее - ведь имеет вид аккуратного "чемодана" габаритом 3,15х0,5х0,9 метра. На распаковку которого, представьте себе, уходило меньше минуты. Британские конструкторы создали этот трансформер для десантных войск, поэтому для быстрого движения по плохим дорогам и бездорожью он получил мягкую и вполне независимую подвеску колес. С моторчиком 0,650 л он быстро перевозил четырех человек с легким оружием. Массовым этот транспорт не стал, но видимо, и цели у заказчиков такой не было.

Коротко

В каждом сегменте рынка - своя эстетика. И хотя мир специальных армейских автомобилей трудно назвать рынком, этот постулат действует и здесь. Причем если внимательно присмотреться, во внешности всех этих образцов можно таки заметить руку дизайнера. Которая судя по всему была профессиональной и успешной, ведь в конце концов эти авто были утверждены заказчиком и выпущены той или иной серией.

При подготовке статьи были использованы материалы "Коммерческие автомобили" и Truck1.