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Самолет и восемь Ка-52 сбиты под Мелитополем. В ВСУ посчитали ущерб РФ (видео)

Украина, Понедельник 04 сентября 2023 16:42
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Самолет и восемь Ка-52 сбиты под Мелитополем. В ВСУ посчитали ущерб РФ (видео) Фото: бойцы одной из бригад ВСУ смогли уничтожить самолет Су-25 и восемь Ка-52 оккупантов (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Бойцы 47 ОМБр уничтожили самолет и восемь вертолетов оккупантов на Мелитопольском направлении. Россия получила ущерб в 139 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска ВСУ.

"Пока 47 ОМБр не приехала на Мелитопольское направление, оккупанты летали здесь уверенно и нагло", - рассказали военные.

Вскоре украинским военным удалось уничтожить девять единиц техники - самолет и восемь вертолетов.

"После того, как уничтожили один вражеский Су-25 и восемь вертолетов Ка-52, их уверенность превратилась в страх", - говорят бойцы 47-й бригады.

Как посчитали военные, общая сумма потерь оккупантов составила 139 млн долларов.

Потери России в Украине

За прошедшие сутки ВСУ уничтожили 460 российских захватчиков, таким образом общие потери России превысили 265 тысяч военных с начала вторжения. Также Силы обороны потопили вражеский катер.

При этом буквально сегодня стало известно, что российский боевой вертолет Ка-52 потерпел крушение в Азовском море в пятницу, 1 сентября. Экипаж удалось эвакуировать.

Напомним, под Бахмутом Донецкой области только за ночь украинские военные уничтожили несколько единиц техники оккупантов. Общая сумма уничтоженного составила более 5 млн. долларов.

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