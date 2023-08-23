RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Лесные пожары продолжают бушевать в Греции: найдено еще 18 тел

Фото: в Греции обнаружили еще 18 жертв лесных пожаров (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Лесные пожары в Греции продолжают бушевать - в настоящее время огонь охватил более 8500 гектаров, а недавно на севере страны обнаружили 18 обгоревших тел.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Погибшие, найденные вблизи села на севере Греции, вероятно, были мигрантами, сообщает пожарная служба. Кроме этого, к западу от Афин погиб еще один человек.

Всего в стране бушует более 65 лесных пожаров, которые пытаются обуздать сотни пожарных. Некоторые из самых больших лесных пожаров продолжаются в городе Александруполис на северо-востоке Греции, где с субботы эвакуировали 13 общин.

Медсестра больницы города Никос Гиокцидис заявила, что подобной ситуации она не видела никогда за 27 лет работы.

"Это будто последствия войны", - отметила она.

Лесные пожары в Греции

Лесные пожары бушуют в Греции с конца июля. Это привело к прекращению работы гостиниц на острове Родос, так что около 19 тысяч туристов были эвакуированы. По состоянию на 26 июля сообщалось о по меньшей мере трех погибших.

На следующий день сообщалось, что в центральной части страны пожар дошел до состава боеприпасов возле большой авиабазы и вызвал серию сильных взрывов. Пострадавших нет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГрецияПожар