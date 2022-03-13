У Лисичанську та Попасній через обстріли окупантів пошкоджено газопроводи

У Сєвєродонецьку та Рубіжному ворожі обстріли не вщухають з вечора. А вночі окупанти обстріляли Попасну та Лисичанськ, пошкодивши газопроводи та житлові будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая у Telegram .

"У Лисичанську пошкоджено газовід та декілька будинків. У Сєвєродонецьку полум’я охопило чотири будинки, у Попасній - п’ять та один будинок зруйновано, в місті перебито газовід. Кількість жертв уточнюється", - написав він.

Нагадаємо, вчора в результаті потужного ворожого обстрілу Сєвєродонецька, Рубіжного та Лисичанська були зруйновані десятки житлових будинків. Серед мирних жителів є загиблі та постраждалі.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Детальніше про те, що відбувається в Україні прямо зараз, про ситуацію в різних містах, оперативні дані від ключових відомств і вся актуальна інформація - в текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.