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У Лисичанську виявили схованку з боєприпасами


Правоохоронці вилучили боєприпаси для автомата і снайперської гвинтівки і 3 бойові гранати

У Лисичанську (Луганська область) правоохоронці виявили схованку з боєприпасами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-центру операції Об'єднаних сил в Facebook.

Сьогодні, 20 березня, співробітники оперативних підрозділів Донецько-Луганського регіонального управління ДПСУ та Лисичанського відділу Нацполіції України провели обшук за місцем попереднього проживання бойовика з формування "6 окремого козацького полку імені Платова". Дане формування є фігурантом кримінальної справи за вчинення злочину, передбаченого ст. 260 "Створення непередбачених законом воєнізованих або збройних формувань", і досі перебуває у розшуку.

 

Фото: боєприпаси зі схованки (facebook.com/pressjfo.news)

"В ході огляду підсобного приміщення, розташованого на одному з приватних дворів Лисичанська, правоохоронці виявили та вилучили 334 одиниці стрілецьких боєприпасів для автомата і снайперської гвинтівки, 3 бойові гранати і купу саморобних агітаційних листівок проросійських найманців", - говориться в повідомленні.

Всі знайдені боєприпаси могли призначатися для вчинення терористичних актів диверсійно-розвідувальними групами бойовиків. Вони були вилучені представниками Національної поліції. Тривають слідчі дії щодо з'ясування обставин правопорушення та встановлення причетних осіб.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що на Донбасі збили саморобний ударний безпілотник бойовиків.

Крім того, КПВВ на Донбасі за минулу добу, 19 березня, пересекли понад 42 тис. осіб.

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