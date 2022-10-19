В лесу Киевской области обнаружили российский дрон-разведчик (фото, видео)

"Вражеский дрон-разведчик изъяли наши полицейские в Вышгородском районе", - рассказал он.

По его словам, беспилотник обнаружил местный житель в лесной зоне.

"Что именно снимал этот летательный аппарат типа "Орлан 10" будут определять соответствующие силовые структуры", - добавил Небытов.

Как сообщалось, во время атаки Киева в понедельник, 17 октября, один из дронов-камикадзе был сбит на подлете в город. Полицейские показали обломки "шахеда", сбитого в Киевской области.

Также пиротехники и водолазы изъяли боевую часть сбитой вражеской ракеты из водоема в Обуховском районе Киевской области.