RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В лесу Киевской области обнаружили российский дрон-разведчик (фото, видео)

Фото: в лесу Киевской области обнаружили российский "Орлан 10" (t.me/andrii_nebytov)
Автор: Наталия Гурковская

В Вышгородском районе Киевской области местный житель обнаружил российский беспилотник "Орлан 10". Он сразу позвонил в полицию.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника полиции Киевской области Андрея Небытова.

"Вражеский дрон-разведчик изъяли наши полицейские в Вышгородском районе", - рассказал он.

По его словам, беспилотник обнаружил местный житель в лесной зоне.

"Что именно снимал этот летательный аппарат типа "Орлан 10" будут определять соответствующие силовые структуры", - добавил Небытов.

Как сообщалось, во время атаки Киева в понедельник, 17 октября, один из дронов-камикадзе был сбит на подлете в город. Полицейские показали обломки "шахеда", сбитого в Киевской области.

Также пиротехники и водолазы изъяли боевую часть сбитой вражеской ракеты из водоема в Обуховском районе Киевской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевская область