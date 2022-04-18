RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Миколаєві, що лишився без води, розконсервували свердловини, також готують нові

Блокпост у Миколаєві (Фото: nikvesti.com)
Автор: Константин Широкун

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що міська влада і комунальники передбачали загрозу порушення водопостачання з Дніпра, тому готували Альтернативні джерела.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Миколаєва.

"Друзі, до цієї ситуації ми готувалися з початку війни. І ми розуміли загрозу залишитися без водопостачання з Дніпра", - написав мер міста.

Він також відмітив, що, що за останні чотири тижні запущені свердловини в лікарні швидкої медичної допомоги, лікарнях №1, 3 і 4, пологовому будинку №2, а також на території "Миколаївоблтеплоенерго".

За словами мера, закінчується підготовка до запуску свердловин в лікарні №5, дитячій лікарні №2 і пологовому будинку №3. Всіма цими джерелами можуть користуватися городяни. Також сьогодні в Миколаєві почнуть бурити свердловину на території СК"Зоря".

Сенкевич також подякував співробітникам водоканалів з Кропивницького та Одеси, які надали автоцистерни, а головне управління ДСНС в Миколаївській області за те, що видає воду людям у своїх частинах. Водопостачання в Миколаєві було припинено 12 квітня через ворожі обстріли.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Миколаїв