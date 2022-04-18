У Миколаєві, що лишився без води, розконсервували свердловини, також готують нові

"Друзі, до цієї ситуації ми готувалися з початку війни. І ми розуміли загрозу залишитися без водопостачання з Дніпра", - написав мер міста.

Він також відмітив, що, що за останні чотири тижні запущені свердловини в лікарні швидкої медичної допомоги, лікарнях №1, 3 і 4, пологовому будинку №2, а також на території "Миколаївоблтеплоенерго".

За словами мера, закінчується підготовка до запуску свердловин в лікарні №5, дитячій лікарні №2 і пологовому будинку №3. Всіма цими джерелами можуть користуватися городяни. Також сьогодні в Миколаєві почнуть бурити свердловину на території СК"Зоря".

Сенкевич також подякував співробітникам водоканалів з Кропивницького та Одеси, які надали автоцистерни, а головне управління ДСНС в Миколаївській області за те, що видає воду людям у своїх частинах. Водопостачання в Миколаєві було припинено 12 квітня через ворожі обстріли.