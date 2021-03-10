Позбавлення волі за брехню у деклараціях підтримав ще один комітет Ради: про що закон

Суб'єктами декларування у статтях 3662, 3663 Кримінального кодексу України визначені особи, які відповідно до частин першої та другої статті 45 ЗУ "Про запобігання корупції" зобов'язані подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму від 500 до 2000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, це загрожуватиме кримінальною відповідальністю.

Документ передбачає, що особа, яка вчинила кримінальні правопорушення по ст. 3662, 3663 КК, не зможе бути звільнена від кримінальної відповідальності. Навіть у випадку, якщо після вчинення правопорушення вона щиро покаялася, активно сприяла розкриттю правопорушення і повністю відшкодувала завдані нею збитки або усунула заподіяну шкоду.

Закон пропонує умисне неподання декларації карати штрафом або "позбавленням волі на строк до 2 років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років".

"За результатами розгляду комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній раді прийняти законопроект №4651 у першому читанні за основу", - сказано у повідомленні.