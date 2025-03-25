Только благодаря двум брендам: в США резко сократилось количество угонов авто

Резкое улучшение ситуации с угонами связывают с Hyundai и Kia: корейские автопроизводители сделали выводы и поработали над устойчивостью своих машин к злоумышленникам.

Всплеск угонов в США произошел после пандемии, когда в соцсетях завирусился челлендж со взломом Kia или Hyundai. После этого на южнокорейские компании подали в суд и страховые компании, и региональные власти. Автопроизводителю пришлось реагировать, срочно обновлять программное обеспечение и даже бесплатно раздавать блокираторы.

Похоже, волна угонов пошла на спад, и во всех штатах (кроме Мэна) зафиксировано снижение количества угонов. Однако среди наиболее угоняемых моделей остаются "корейцы": Hyundai Elantra (31,7 тысячи угонов за год), Hyundai Sonata (26,7 тысячи), Chevrolet Silverado (21,6 тысячи), Honda Accord (18,5 тысячи) и Kia Optima (17,5 тысячи). Самый безопасный регион - Вашингтон (округ Колумбия), где на 100 тысяч жителей пришлось 842 угона.

Интересно, что несмотря на плохую ситуацию с угонами в США, продолжают оставлять автомобили с ключами в замке. Каждый год фиксируются десятки тысяч преступлений, когда угонщик просто запрыгнул в салон пустого автомобиля и запустил мотор, ничего не взламывая.