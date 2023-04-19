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Только прикидывается "храбрым лидером". Путин боится приблизиться к фронту в Украине

Фото: президент России Владимир Путин (kremlin ru)
Автор: Наталия Гурковская

Несмотря на заявления российских пропагандистов о якобы "визите" президента РФ Владимира Путина на оккупированные территории Украины, сам диктатор боится оказаться в зоне боевых действий и его маршруты проходят далеко от линии фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности (Spravdi).

Так, новостные сюжеты российских пропагандистов представляли это событие как "визит на фронт", хотя установленные места пребывания Путина в Украине далеки от фронта.

"Путин прикидывается храбрым лидером, а на самом деле боится реально приблизиться к зоне боевых действий", - говорится в сообщении.

В Центре отмечают, что манипуляции российских СМИ в этом случае сделаны для дезинформации аудитории, чтобы скрыть местонахождение Путина в конкретном месте в конкретное время.

"Даже далекие от фронта визиты российских чиновников в Украину без приглашений и разрешений незаконны", - подчеркивается в публикации.

Напомним, что 18 апреля российские пропагандисты заявили о якобы "визите" Путина на оккупированные территории Украины.

Позже стало известно, что на оккупированные территории Херсонской и Луганской области российский диктатор Владимир Путин мог якобы совершить "визит" еще на прошлой неделе. Но это попытались скрыть в Кремле.

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