Не только Украина. Кто еще в Европе делает ставку на атомную энергетику

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На прошлой неделе Верховная Рада приняла законопроект, который разблокирует строительство двух атомных блоков на Хмельницкой АЭС. Предполагается, что их закупят у Болгарии, документ должен подписать президент Владимир Зеленский, но еще до голосования он публично его поддержал.

В четверг он приезжал в Нетешин, где находится Хмельницкая АЭС с недостроенными блоками: №3 готов на 75-80%, №4 - на 25-30%. По его словам, покупка оборудования и запуск в эксплуатацию добавит 2,2 ГВт в энергосистему. Как минимум столько же составляет дефицит, который возник из-за российских атак. Более того, есть планы еще на два американских блока, тоже на 2,2 ГВт.

"Это будет самая сильная наша станция. И этот крупный проект поможет Украине не только обходиться без импорта электричества в сложные зимние периоды, но и дать более дешевое электричество", - позже добавил он в вечернем обращении.

О дешевизне энергии говорят сторонники "атомки", противники - о рисках для экологии. Например, в свое время в Германии (стране с сильным антиядерным лобби, но при этом ведущей экономикой) после аварии на японской АЭС "Фукусима" решили закрыть свои атомные станции и завершили процесс в 2023 году. Но другие европейские страны не готовы отказываться от имеющихся мощностей.

Атомная энергетика в Европейском Союзе

На сегодня в 12 (из 27) странах Европейского Союза работает 101 атомный энергоблок суммарной установленной мощностью 98 ГВт. И на атомные станции приходится около 25% всей электрической энергии, вырабатываемой в Евросоюзе. Причем более половины только в одной стране - Франции.

Хотя атомная энергетика является надежным источником и обеспечивает 40% безуглеродной электроэнергии в ЕС, этот сектор сталкивается с серьезными проблемами. Некоторые страны настроены резко против и до 2030 года ожидается закрытие ряда реакторов либо из-за истечения сроков эксплуатации, либо из-за политического вмешательства.

В настоящее время строительство АЭС ведется только в двух странах ЕС - Франции и Словакии. Проекты столкнулись с перерасходом средств и задержками, но от их реализации зависит будущее европейской атомной энергетики.

Франция - европейский флагман атомной энергии

Франция - страна с 18 коммерческими АЭС, на которых действуют 57 реакторов. Страна получает около 70% своей электроэнергии с атомных станций, что обусловлено давней политикой энергетической безопасности.

В 2022 году реакторный парк выработал 282 млрд кВт*ч, что значительно ниже среднего десятилетнего показателя в 395 млрд кВт*ч. В 2023 году производство выросло до 320 млрд, а в 2024-м - ориентировочно 358-364 млрд кВт*ч.

Еще в 1970-х Франция вырабатывала большую часть из нефти, будучи импортером электроэнергии. После нефтяного кризиса 1973 года был анонсирован план реорганизации экономики, который включал ускоренное развитие атомной энергетики. Работы над первыми тремя АЭС начались в 1974 году, а уже через 15 лет действовали 55 энергоблоков в составе 18 станций.

На сегодня Франция превратилась в крупнейшего в мире экспортера электроэнергии, замыкая топ-4. Крупнейшим импортером французской энергии является Италия. Великобритания также является одним из основных потребителей.

В феврале 2022 года президент Эммануэль Макрон объявил о планах по строительству 6 новых реакторов (и рассмотрении возможности строительства еще 8), поскольку необходимо сократить потребление нефти и газа в течение следующих 30 лет.

"Ключом к производству электроэнергии наиболее безопасным и суверенным способом является множественная стратегия... развитие как возобновляемых, так и ядерных источников энергии. У нас нет другого выбора, кроме как сделать ставку на эти два столпа одновременно", - отметил он.

В январе 2023 года Сенат одобрил ускорение процедур, ожидается, что строительство первого из запланированных реакторов начнется до конца текущего срока Макрона в мае 2027 года.

Испания на пути к закрытию АЭС

Испания - второй по величине атомной энергетики член Евросоюза. Там находится 7 ядерных реакторов с установленной мощностью более 7 ГВт, которые вырабатывают примерно 20% электроэнергии в стране.

Строительство первого поколения реакторов началось в 1964 году, но уже в 1970-х решили строить второе (построили пять из семи запланированных), а в 1980-х - третье поколение, однако после смены власти социалистическое правительство ввело мораторий и были завершены только два.

В 1994 году мораторий подтвердили и все запланированные энергоблоки были заброшены, причем часть из них была готова к запуску. Станции демонтировали, а землю продали, но в 2010-х власти стали более позитивно относиться к ядерной программе, поскольку ожидалось, что к 2014 году количество электромобилей в Испании достигнет 1 миллиона.

Тем не менее эта страна не делает ставку на развитие атомной энергетики. В декабре 2023 года правительство объявило о намерении закрыть все АЭС, причем первый реактор планируют вывести из эксплуатации к 2027-му.

Швеция развивает "атомку", несмотря на лидерство в гидро- и ветроэнергетике

Швеция - третий по величине атомной энергетики член ЕС. Там действуют три атомные станции с 6 реакторами, которые производят около 30% электроэнергии страны. Крупнейшая АЭС "Форсмарк" имеет три блока мощностью 3,3 ГВт.

После аварии на американской АЭС "Три Майл Айленд" в 1979 года в Швеции провели референдум, по результатам которого был принят закон, предполагавший полный отказ от атомной энергии к 2010 году. Однако разные правительства придерживались разных стратегий. В итоге в 2010 году решили последовательно менять старые реакторы на новые.

В октябре 2022 года поднимались вопросы о строительстве дополнительных блоков. А с приходом правительства Ульфа Кристерссона цель перехода на 100% возобновляемой энергии до 2045 года изменили на 100% энергии без использования ископаемого топлива. К тому моменту гидро-, атомная и ветряная энергия уже производила 98% электроэнергии в Швеции.

В ноябре 2023 года была представлена дорожная карта для новых атомных станций с планом строительства двух крупных реакторов к 2035 году, а также эквивалент 10 новых реакторов (при помощи малых модульных) к 2045 году. На сегодня действует закон, который отменяет ограничение на строительство блоков исключительно теми местами, где они существуют.

При подготовке использовались актуальные данные Всемирной ядерной ассоциации (WNA).