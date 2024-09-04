RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Только с одной очередью отключений: "Укрэнерго" рассказало о графиках на 5 сентября

Иллюстративное фото: украинцам рассказали о графиках отключения света 5 сентября (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В Украине в четверг, 5 сентября, снова будут графики отключения света. В течение дня свет будет выключаться по одной очереди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрэнерго".

"Завтра, 5 сентября, во всех регионах на протяжении всех суток прогнозируется применение 1 очереди отключений", - сказано в сообщении.

При этом питание критической инфраструктуры не ограничивается. Однако в объемах применения ограничений возможны изменения, о которых будет сообщаться отдельно.

Информацию о графике отключений в вашем регионе можете узнать на сайте облэнерго или его страницах в соцсетях.

Свет в Украине

С мая этого года Россия систематически наносит удары по энергетической инфраструктуре Украины. Уже уничтожено 80% электрогенерации Украины. Что привело к введению графиков отключения электроэнергии. Несмотря на сложности, специалистам удалось возобновить ряд энергообъектов.

В ДТЭК рассказывали, почему об экстренных отключениях света не предупреждают.

Однако, по словам директора энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко, украинские энергетики могут прекратить применение графиков отключения света уже на этой неделе. Это возможно при отсутствии новых серьезных повреждений энергообъектов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкрэнергоГрафики отключения светаОтключения света