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Только на мясо запустить. Россия отправляет на войну в Украину "молодняк" (перехват)

Фото: Россия отправляет на войну в Украину "молодняк" (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Россия отправляет на войну против Украины неподготовленных молодых людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

Украинская разведка опубликовала разговор российского оккупанта, который находится на Запорожском направлении, со своим другом.

Собеседник предполагает, что подразделение его знакомого военного могут отпустить на "побывку". Но оккупант сомневается, что молодых поменяют на опытных солдатов.

"Грубо говоря, на мясо только запустить их и все", - сказал он.

Его друг добавил, что в России мобилизируют не только молодых, но и тех, кто учавстовал в боевых действиях.

"Ну если бы участвовал, грубо говоря, 10 лет назад, ты там помнишь что-то? И тут вообще война другая", - сказал он.

Его друг считает, что на войне нужно хотя бы уметь держать автомат в руках, на что захватчик отвечает, что как минимум пушку нужно держать за пазухой.

Напомним, матери захватчиков радуются, что в РФ объявили мобилизацию, а их соотечественников отправляют на войну против Украины.

Кроме того, оккупанты подтверждают тяжелое положение российской армии на некоторых направлениях. ГУР публиковало перехват разговора, в котором захватчик звонил родным, чтобы попрощаться.

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Главное управление разведки