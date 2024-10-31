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Не только деньги. Independent выяснило, почему солдаты КНДР хотят поехать в РФ

Четверг 31 октября 2024 22:27
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Не только деньги. Independent выяснило, почему солдаты КНДР хотят поехать в РФ Иллюстративное фото: СМИ узнали, почему солдаты КНДР хотят поехать в Россию (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Изолированность Северной Кореи от мира может повлиять на желание северокорейцев воевать в войне России против Украины. Солдаты КНДР могут хотеть увидеть другие страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Independent.

Как пишет издание, северокорейцы могут воспринять возможность уехать воевать в Украину как шанс, выпадающий раз в жизни. Также может быть заманчива оплата, которую они получат за помощь России.

В частности, северокорейские солдаты могут быть не так несчастны, как их описывают. Ведь их бывшие собратья говорят, что они могут с гордостью рассматривать свой российский тур как редкий шанс заработать хорошие деньги. Или, как возможность впервые увидеть чужую страну и получить привилегированный режим для своих семей.

"Несмотря на постепенное экономическое восстановление Северной Кореи за последние 30 лет, перебежчики говорят, что средняя месячная зарплата обычных северокорейских рабочих и солдат составляет менее 1 доллара", - пишет Independent.

По данным СМИ, российский диктатор Владимир Путин обещает по 2000 долларов каждый месяц каждому солдату КНДР. Однако 90% этой суммы, вероятно, уйдет в казну КНДР. Несмотря на это, служба в России принесет северокорейскому солдату от 1200 до 2400 долларов. Ради этого они согласны рисковать.

Кроме этого поездка в Россию может принести хорошие дома или поступление в хорошие университеты в КНДР, или переезд из менее престижных населенных пунктов в Пхеньян. Ведь сейчас для переезда из одной провинции страны в другую нужно государственное разрешение.

Солдаты КНДР в России

По данным американских и европейских чиновников, недавно КНДР направила определенное количество военнослужащих в Россию для поддержки ее усилий на востоке Украины. Известно, что некоторые из них уже перемещены ближе к украинской границе, где они были идентифицированы в российской военной форме и с российским оборудованием.

Этот шаг КНДР, по мнению западных экспертов, способ увеличить поддержку России в войне и способствовать укреплению своих отношений с Москвой, оказывая военную помощь в обход международных санкций.

На днях постпред Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что северокорейские солдаты начнут участвовать в боях против украинских защитников уже в ноябре.

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