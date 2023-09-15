Не только Франция. Еще три страны обеспокоены уровнем излучения iPhone 12

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC .

Бельгийское правительство поручило изучить вопрос о том, представляет ли iPhone 12 опасность для здоровья.

"Моя обязанность - отреагировать и обеспечить безопасность и защиту всех граждан королевства от любой потенциальной опасности. Здоровье - это вопрос, которым никогда нельзя пренебрегать", - рассказал государственный секретарь Бельгии по вопросам цифровизации Матье Мишель.

Чиновник уточнил, что попросил регулятора проверить все гаджеты Apple и других компаний.

В то же время нидерландское агентство цифровой инфраструктуры (RDI) заявило, что, судя по результатам французских тестов, превышение уровня излучения не вызывает сомнений. В агентстве отметили, что свяжутся с компанией Apple, но добавили, что "серьезного риска для безопасности нет".

Немецкое сетевое агентство BNetzA сообщило в комментарии BBC, что французское расследование может привести к принятию мер относительно iPhone 12, которые будут распространяться на все страны-члены ЕС.

Что предшествовало

Напомним, несколько дней назад Франция потребовала от Apple прекратить продажи iPhone 12 на территории страны, если у компании не получится исправить проблему слишком сильного электромагнитного излучения.

О превышении уровня излучения смартфона утверждает французское национальное агентство по радиочастотам.