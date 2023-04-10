Только за факт получения оккупационного документа в Крыму ответственности не будет, - Ташева

Людям, которые жили в Крыму во время временной оккупации и контактировали с администрацией, нечего бояться. Получение российского паспорта наказываться не будет.

"Надо понимать, что жизнь на оккупированной территории после 2014 года не остановилась. Именно поэтому мы говорим не об аннексии, а о временной оккупации. Жизнь там продолжается. В любом случае люди там рожают детей, умирают, женятся, наследство получают и т.д.", - сказала она.

По ее словам, люди взаимодействуют с оккупационной администрацией, "Но только за факт такой коммуникации, только за факт получения оккупационного документа однозначно ответственности не будет", - сказала она.