Только за факт получения оккупационного документа в Крыму ответственности не будет, - Ташева

Людям, которые жили в Крыму во время временной оккупации и контактировали с администрацией, нечего бояться. Получение российского паспорта наказываться не будет.
Об этом в интервью РБК-Украина сказал постоянный представитель президента в Автономной республике Крым Тамила Ташева.
"Надо понимать, что жизнь на оккупированной территории после 2014 года не остановилась. Именно поэтому мы говорим не об аннексии, а о временной оккупации. Жизнь там продолжается. В любом случае люди там рожают детей, умирают, женятся, наследство получают и т.д.", - сказала она.
По ее словам, люди взаимодействуют с оккупационной администрацией, "Но только за факт такой коммуникации, только за факт получения оккупационного документа однозначно ответственности не будет", - сказала она.
Напомним, постоянный представитель президента в Автономной республике Крым Тамила Ташева в интервью РБК-Украина сказала, что за время оккупации Крыма туда незаконно переместилось от 500 до 800 тысяч граждан России. После освобождения полуострова украинской армией все они будут выдворены.
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