Не только F-16. Игнат объяснил, что нужно Украине, чтобы получить преимущество в небе

"Радары, мощные ракеты должны быть у нашей авиации. Мы не должны уступать тем самым Су-35. Таким образом мы сможем завоевать преимущество в воздухе", - сказал Игнат.

Он объяснил, что есть разные типы ракет для авиации, а также их модификации для поражения целей на разных расстояниях. В качестве примера он назвал авиационную управляемую ракету AIM-120 AMRAAM, которая является основной на вооружении стран НАТО. Как отметил Игнат, именно эти ракеты нужны для зенитного комплекса NASAMS, переданного Украине партнерами.

"Авиационные средства поражения - это очень дорогая вещь. Ракета для NASAMS стоит полмиллиона долларов... Есть ракеты AIM-120 AMRAAM модификаций, которые могут поражать цели до 180 км. Этого достаточно, что угрожать российским Су-35", - подчеркнул спикер.

Украина получит F-16

Стоит отметить, что ранее ряд европейских стран в рамках авиационной коалиции согласились провести обучение украинских пилотов на многоцелевых истребителях F-16. Также США подтвердили, что в октябре пилоты ВСУ приступят к тренировкам на самолетах на базе Национальной гвардии в штате Аризона.

Кроме того, на прошлой неделе после визита президента Украины Владимира Зеленского в Европу стало известно о договоренностях по передаче F-16. Свою готовность предоставить самолеты подтвердили Нидерланды, Дания и Норвегия. Речь идет о минимум 61 самолете.

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