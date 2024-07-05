Только 3% украинцев считают "'єОселю" инструментом решения жилищного вопроса: исследование

45% опрошенных украинцев считают "єОселю" недоступной, а наиболее эффективными способами решить жилищный вопрос в стране считают социальную аренду с правом выкупа и компенсацию части стоимости государством.

Об этом заявила глава комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии "Слуга Народа" Елена Шуляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее выступление.

Опрос показал, что 71,5% респондентов считают, что равный доступ к жилью, обязательность которого прописана на уровне Конституции, не обеспечивается.

"Больше всего в этом убеждены, граждане, которым пришлось менять место жительства, в частности ВПЛ, проживающие в арендованных квартирах или социальном жилье, не соответствующие их ожиданиям. Подходящее, в частности с точки зрения цены, найти может незначительный процент граждан, в топи причин: дорогая стоимость аренды и незащищенность арендаторов. При этом это в основном люди, которым от 33 до 55 лет - таких почти 80% опрошенных. отметила Шуляк.

В то же время парламентария подчеркнула, что среди всех возможных инструментов решения жилищного вопроса меньше доверия у украинцев к финансовому лизингу - за него проголосовало только 15% опрошенных. Суть инструмента в следующем – потенциальный покупатель выбирает жилье, лизинговая компания его покупает и передает ему в пользование. Покупатель в свою очередь обязуется платить лизинговые платежи и только после выплаты всей суммы получает право собственности на это жилье.

Относительно государственной программы "єОселя", отметила Шуляк, лишь 3,2% респондентов считают ее доступной, а более четверти опрошенных вообще о ней не знают. Частично доступной программу считается 24,9% респондентов, а 45% считает, что она вообще недоступна.

“Те, кто был вынужден сменить место жительства, чаще знают о программе, но и чаще считают, что она недоступна. Важно отметить, что почти 60% респондентов поддерживают возможный пересмотр условий кредитования "єОселі" для ВПЛ, который предусматривает уменьшение ставки и первого взноса”, - сообщила Елена Шуляк.

При этом только 6% считают, что полностью решить жилищный вопрос можно будет с помощью социальной аренды, в том числе социальной аренды с правом выкупа, а пятая часть украинцев вообще не верят в ее эффективность. А почти 43% украинцев считают, что социальная аренда жилья с правом его выкупа решит жилищный вопрос хотя бы отчасти.

Это свидетельствует о недостаточном понимании украинцами понятия социальной аренды. Хотя информационной кампании, которая объяснила бы, что такое социальная аренда и как она работает, фактически пока не было, почти половина респондентов сказали, что введение социальной аренды решит проблему жилья полностью или частично, что является достаточно положительным результатом”, - отметила Председатель Комитета градостроительства .

Относительно различных механизмов решения жилищного вопроса, которые может предоставить государство, приоритеты по результатам исследования распределились следующим образом. Компенсация доли стоимости жилья – самый популярный механизм с результатом 38,4%. Социальная аренда с правом выкупа – второй по популярности вариант с результатом 37,2%. Социальные специальные программы покупки жилья от органов местного самоуправления получили поддержку 30,4% респондентов. Расширение программы "єОселя" и пересмотр ее условий для широких масс граждан поддержало 27,2%.

Напомним, во время недавних публичных консультаций, которые проводились в частности для сбора предложений по усовершенствованию нового жилищного законодательства, их участники, среди которых были потенциальные арендаторы, ОМС, эксперты, общественные организации и т.д., подчеркнули, что главной проблемой рынка арендного жилья является то, что он неурегулированный и неконтролируемый. Эта проблема – не результат полномасштабного вторжения, но его последствия ее только усугубят.

В общем, к самым большим проблемам рынка аренды жилья украинцы относят его тотальную тенизацию, отсутствие государственных программ аренды и незащищенность арендаторов. Отсутствие регулирования и надлежащего администрирования арендного рынка приводит к уменьшению поступлений налогов в городской и государственный бюджет.

Поэтому перечень мер, которые могут это изменить, возглавил предложение детинизировать рынок арендованного жилья. Также участники обсуждения считают, что государственное регулирование арендных отношений является наиболее действенным механизмом.

Также нужно создать условия, чтобы государство могло субсидировать арендованное жилье. Речь идет о социальной субсидированной аренде. Отдельно следует обеспечить действенный механизм государственного финансирования аренды жилья у частных строительных компаний в интересах, например, семей погибших воинов. В частности, создать механизм государственно-частного партнерства.