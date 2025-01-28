Только 20 МВт в 2024 году: названы причины, почему возобновляемая энергетика не развивается

Задолженность на рынке электроэнергии Украины остается критической проблемой, которая существенно влияет на развитие энергетического сектора страны. Об этом пишет Дарья Орлова, аналитик рынка электроэнергии ExPro Consulting.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delo.ua.
"По данным НЭК 'Укрэнерго', задолженность перед оператором на балансирующем рынке уже превысила 35 млрд грн", - сообщила Орлова.
Ситуация с финансированием "зеленого" тарифа также вызывает беспокойство. По словам эксперта, в 2024 году он был профинансирован лишь на 80%. Она подчеркнула, что ситуация с долгами сдерживает инвестиции в отрасль.
"Рыночная ситуация является одним из решающих факторов для потенциальных инвесторов. И текущее состояние стало одной из причин низкой заинтересованности с их стороны - поэтому установленная мощность ВЭС в 2024 году составила лишь 20 МВт", - добавила она.
По словам Орловой, ключевыми препятствиями для инвесторов также остаются вопросы страхования инвестиций и хеджирования рисков в условиях войны.
Ранее эксперт по программе "Энергетика" аналитического центра Украинский институт будущего Адриан Прокип также отметил, что ситуация с долгами на энергорынке создает значительные препятствия для развития новой генерации и инвестиций в отрасль.
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