У Ліоні затримали підозрюваного у нападі на священника

Правоохоронці затримали підозрюваного у нападі на священника у французькому Ліоні. Зараз підозрюваний перебуває під вартою у поліцейському відділку.
Про це повідомляє Euronews.
За словами прокурора Ліона Ніколаса Жаке, на момент затримання у підозрюваного не було зброї.
Крім того, джерела у правоохоронних органах розповіли, що поранений священний перебуває у тяжкому стані, але живий.
На стрілянину у Ліоні відреагував прем'єр-міністр Франції
Нагадаємо, сьогодні у Ліоні невідомий стріляв з дробовика у православного священника поблизу грецької церкви. З місця події зловмисник втік, його розшукувала поліція.
Як писало РБК-Україна, це вже не перший напад у Франції, пов'язаний з релігією. Днями в Ніцці озброєний ножем чоловік напав на людей поблизу церкви.