Лінію швидкісного трамвая у Києві продовжать до Палацу спорту, - Мінінфраструктури

За словами міністра інфраструктури Олександра Кубракова, будівництво нової лінії швидкісного трамвая до центру міста дозволить розвантажити червону гілку метро, зокрема і станцію метро "Вокзальна", яка наразі виконує функцію великого транзитного вузла.

"Для мене цей проєкт особливо важливий, адже я був одним із тих, хто його запускав на рівні КМДА ще у 2015 році, коли керував проєктом Світового банку. Однак реальний результат ми отримали лише зараз. За умови ефективної та системної роботи місцевої влади, роботи з будівництва нової лінії можуть розпочатися вже наступного року", - зазначив Кубраков.

Створення трамвайної лінії також дозволить зменшити кількість автівок у центральних районах міста, а поява нового екологічного транспорту знизить рівень забруднення повітря. Крім цього, передбачено проведення реконструкції вулиць, уздовж яких пролягатиме новий трамвайний маршрут.

"Ми закликаємо українські міста активніше працювати над втіленням важливих для наших громадян екоорієнтованих проєктів. Зі свого боку ми гарантуємо підтримку та доступ до всіх можливих інструментів для залучення інвестицій", - наголосив міністр інфраструктури.