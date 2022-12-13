На линии огня. Как украинские войска защищают Бахмут и отбивают нашествие россиян

Бахмут уже долгое время остается самой горячей точкой боевых действий на восточном фронте. Российская армия стянула сюда значительные силы, чтобы захватить город. Но украинские воины не дают этому произойти и отбивают все атаки врага.

Сегодня город живет в условиях взрывов, хаоса и гуманитарного кризиса. Даже когда затихает, никто не чувствует тишины, а наоборот еще больше напрягается, потому что это может быть новая попытка захода врага в город. О том, как живет сегодня Бахмут – в репортаже РБК-Украина.

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Въезжаем в город, находящийся на линии огня. Окрестности Бахмута пылают, их постоянно обстреливают вражеским вооружением. Холодные здания, "получающие тепло" только после прилетов, хоронят в себе тела людей, погибших здесь из-за российского вторжения.

Кажется, сколько еще враг будет бить по украинскому городу, который совсем не дается под оккупацию. Вооруженные силы Украины и Нацгвардия крепко держат оборону, хотя и несут потери. Потери врага еще больше. И даже несмотря на желание россиян сдаться в плен, они не могут этого сделать.

"Был один. Хотел сдаться, но его свои же порешали. Они не позволяют им сдаваться в плен. Не хочешь с ними – на расстрел", – говорит один из бойцов, работающий на этом направлении.

В городе мы знакомимся с нацгвардейцами 4 бригады оперативного назначения, которые обороняют Бахмут. Они рассказывают как враги малыми группами, но несколько раз в день пытаются заходить в город. Их бригада отражает эти атаки.

"В городе слышны звуки только тяжелого вооружения. В разы больше прилетает там, в окрестностях, из минометов и автоматических станковых гранатометов. Ты даже отойти в кусты не можешь, потому что тебя в любой момент может обломками прибить", – рассказал боец.

Во время разговора он достал из кармана свой телефон: кто-то позвонил. На заставке видны фото двоих детей. Он знает ради чего здесь сражается, в отличие от врага.

По дороге видим колледж, в котором когда-то учились дети. От него остались только наружные стены, и то не везде. Ракета прилетела в само здание и сокрушила все, что в нем было. Осталась только дверь с надписью: "Без масок не входить". Остатки коронавирусной эпохи, сменившей хаос и взрывы от российского вторжения. Если бы маски могли сегодня защитить от смерти, люди бы их не снимали.

Рядом с этим зданием находятся жилые дома. Там до сих пор остаются люди. Хотя это трудно назвать проживанием, ведь ни света, ни отопления нет. Встречаем пожилую женщину, которая ковыляет возле бывшего колледжа. Она была сегодня на гуманитарной точке, взяла себе продуктов.

– Как вы живете в таких условиях? У вас дома хоть стены есть?

– Не везде. Холодно, тяжело. Скорее бы это закончилось, - слезы появляются на лице Ольги. – Мне некуда ехать. У меня никого не осталось… Зачем эта война, почему нельзя жить дружно.

Старушка одета в толстое пальто, на ней теплая обувь и брюки. Кажется, она так не только ходит по улице, но и ложится спать. Город без отопления, еще с разбитыми окнами и стенами, не дает надежд на тепло. Волонтеры периодически привозят продукты и буржуйки. Это помогает местным держаться и выживать.

"Говорили завтра будут буржуйки. Так я надеюсь, что и мне достанется", - говорит она.

Проехав немного вперед, мы видим, что один из местных уже схватил такой котел и радостный на велосипеде везет его домой.

– Добрый день, – обращается к нам.

– Добрый.

Даже необычно такое приветствие от жителя апокалиптического города. Здесь, как правило, все подозрительно смотрят друг на друга. Военные говорят, что среди местных откровенно пророссийские, которые ждут "освобождения" населенного пункта и рассказывают, что "во всем виновата Америка".

Патриотически настроенных мало, считают военные. Большинство – люди, ожидающие завершения боевых действий и тишины любой ценой. Пока стоим с бойцами к нам подошел мужчина, выкрикнув: "Слава Украине". Но есть ли в этих словах честность – проверить не можем.

В чем точно уверены – это в прилетах, которые слышим каждую минуту. Под Бахмутом продолжаются ожесточенные бои украинских военных против российской армии. Враг использует все возможные ресурсы, чтобы зачистить город "под ноль", потому что не может его взять. Здесь работают российские танки, артиллерия, реактивные системы залпового огня. На некоторые улицы города уже не пропускают, потому что они простреливаются.

Почему именно на Бахмут брошены такие силы, вопрос остается открытым. Ранее в эфире общенационального телемарафона командующий Сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что в военном плане Бахмут не имеет стратегического значения. Но наряду с этим он имеет психологическое значение. Особенно после успешных контрнаступлений украинской армии в Харьковском и Херсонском направлениях.

Армии РФ нужно показать хоть какие-то хорошие новости российскому диктатору Владимиру Путину. Поэтому сегодня они отправляют взвод за взводом на штурм города, получают по голове и возвращаются обратно.

Сегодня обе стороны бросили на Бахмутское направление множество сил: российская – для наступления, а украинская – для обороны. Впрочем, аналитики американского Института изучения войны (ISW) считают этот населенный пункт незначительным в оперативном отношении и таким, что может стать "ловушкой" для российских войск.

"Усилия войск РФ вокруг Бахмута в Донецкой области свидетельствуют о том, что они не смогли извлечь уроки из предыдущих дорогих кампаний, сосредоточенных на незначительных в оперативном отношении населенных пунктах. Нынешние бои за город вообще могут стать так называемой ловушкой для российских оккупантов", – прогнозируют аналитики ISW.

Один из разведчиков Бахмутского направления рассказал РБК-Украина, что врага продолжают сдерживать, но как долго это может занять – неизвестно. Ситуация на этом направлении сильно изменилась бы, если бы украинская армия получила большую поддержку артиллерии. Точнее – боекомплекты.

"Очень тяжело. Но я все же думаю, что должны удержать нашествие. Уже столько времени держимся. Они почти каждый день штурмуют. Наши кладут кучу их людей, а те все равно лезут", – рассказал собеседник.

По его словам, россияне идут малыми группами, где-то 10-20 человек, но атак такими группами может быть около десяти в день. Говорит, что у нас тяжелые потери во время штурма, много раненых. Но у врага еще больше.

По состоянию на сегодняшний день россияне наступают вдоль всей линии фронта от Белогоровки на Северском Донце на севере, под Соледаром, на восточных окраинах Бахмута и до Опытного, Клещиевки, Курдюмовки и до Северного. В самом же Бахмуте не осталось и живого места.

Остатки одежды, сожженных записных книжек и детской обуви разлетаются вместе со зданиями, когда происходит очередной прилет. Окна здесь и не пытаются заменить на целые. Это не имеет смысла, через час их может снова не быть. Как и самого города, ставшего плацдармом боевых действий.