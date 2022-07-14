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Ліна Костенко отримала найвищу нагороду Франції

Фото: Ліну Костенко нагородили найвищою відзнакою Франції (facebook.com/Мирослава Барчук)
Автор: Євгеній Прокопенко

Українська поетеса Ліна Костенко отримала найвищу нагороду Франції - Орден почесного легіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на з посиланням на Telegram поетеси.

Це найвища нагорода у Франції, яку присуджує президент республіки за військові або цивільні заслуги.

"Лицарський орден, який отримала Ліна Костенко вона присвятила нашим воїнам.
"Немає часу на поразку" - це рядок Ліни Василівни.І так і є! В України немає часу на поразку. Ми повинні перемогти", - поділився дописом мер Києва Віталій Кличко.

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Лина Костенко