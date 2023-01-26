В Лимане задержан агент РФ, который сдавал позиции объектов критической инфраструктуры

"Злоумышленником оказался местный житель, который после деоккупации города установил контакт с российскими спецслужбами и предложил им свою помощь в войне против Украины", - говорится в сообщении.

СБУ отмечает, что мужчина собирал информацию о местах базирования и перемещения подразделений Сил обороны на территории района. Также злоумышленник передавал оккупантам локации местных объектов критической инфраструктуры, в том числе энергогенерирующих предприятий.

"Полученную информацию россияне использовали для проведения прицельных ракетных ударов по территории городской общины. После обстрелов вражеский приспешник выходил на местность, чтобы зафиксировать последствия воздушных атак и затем отчитаться агрессору", - добавили в СБУ.

Мужчину задержали на попытке очередной передачи разведданных. Он сообщил о подозрении в "несанкционированном распространении информации о расположении Вооруженных Сил Украины в условиях военного положения". Мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.