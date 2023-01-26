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В Лимане задержан агент РФ, который сдавал позиции объектов критической инфраструктуры

Фото: В Лимане задержан агент РФ, который сдавал позиции объектов критической инфраструктуры (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В деоккупированном Лимане (Донецкая область) мужчина передал представителям РФ данные о позициях объектов критической инфраструктуры. Правоохранители задержали его и сообщили о подозрении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Службы безопасности Украины.

"Злоумышленником оказался местный житель, который после деоккупации города установил контакт с российскими спецслужбами и предложил им свою помощь в войне против Украины", - говорится в сообщении.

СБУ отмечает, что мужчина собирал информацию о местах базирования и перемещения подразделений Сил обороны на территории района. Также злоумышленник передавал оккупантам локации местных объектов критической инфраструктуры, в том числе энергогенерирующих предприятий.

"Полученную информацию россияне использовали для проведения прицельных ракетных ударов по территории городской общины. После обстрелов вражеский приспешник выходил на местность, чтобы зафиксировать последствия воздушных атак и затем отчитаться агрессору", - добавили в СБУ.

Мужчину задержали на попытке очередной передачи разведданных. Он сообщил о подозрении в "несанкционированном распространении информации о расположении Вооруженных Сил Украины в условиях военного положения". Мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, во время временной оккупации города Лиман (Донецкая область) женщина начала сотрудничать с россиянами. Однако после увольнения населенного пункта ее обнаружили и задержали.

Армия РФ уже более десяти месяцев нарушает все законы и обычаи войны на территории Украины. В одном из перехватов военный РФ подтвердил, что они неоднократно совершали преступления против мирного населения при выходе из Лимана.

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