Ликвидирован еще один незаконный канал переправки через границу Украины

По данным следствия, подозреваемый за 6 тысяч долларов пообещал обеспечить включение военнообязанного в информационную базу данных "Путь", чтобы как волонтеру пересечь государственную границу Украины.

Злоумышленник был задержан по ст. 208 УПК Украины при получении первой части денег в сумме 3500 долларов. Подозрение обвиняемому объявлено по факту организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

"В настоящее время решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения - содержания под стражей. Принимаются меры по установлению других соучастников преступления", - говорится в сообщении.