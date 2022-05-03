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Ліквідність банків з початку війни зросла на 72 млрд, - НБУ

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Вівторок 03 травня 2022 00:27
Ліквідність банків з початку війни зросла на 72 млрд, - НБУ Фото: голова Нацбанку України Кирило Шевченко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

В Україні ліквідність банківської системи з початку повномасштабного вторгнення РФ зросла до понад 230 мільярдів гривень, збільшившись за ці 68 днів війни на 72 мільярди гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Національного банку України Кирила Шевченка у Facebook.

Він зазначив, що незважаючи на бойові дії, банки в нашій країні працюють стабільно вже третій місяць.

"Ми увійшли у цей шторм міцними - маючи високорозвинену фінансову систему, дієву монетарну політику, довіру до банківської системи та чіткий план дій. Сьогодні банківська система залишається високоліквідною", - розповів глава НБУ.

Так, за даними регулятора, ліквідність банків з початку введення воєнного стану зросла на 72 мільярди гривень.

"76% відділень системно важливих банків працюють, їх кількість зростає, відпливу коштів не відбулося, навпаки, спостерігається приріст у системі", - повідомив Шевченко.

Вклади населення в національній валюті (гривні) з 24 лютого по 29 квітня зросли на 20%, і склали 85 мільярдів.

"Ми постійно аналізуємо ситуацію та разом із банками оперативно оновлюємо плани безперебійної роботи. Працююча банківська система - це надзвичайна перевага нашої економіки", - наголошує глава Нацбанку.

Нагадаємо, наприкінці квітня НБУ ввів додаткові валютні обмеження для банків, які спрямовані на підтримку стабільності, зниження тиску на міжнародні резерви, а також для запобігання непродуктивного відтоку капіталу.

Повномасштабна війна РФ проти України триває з 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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