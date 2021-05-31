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Ліквідація ОАСК: Рада не розглядатиме закон цього тижня

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Київ, Понеділок 31 травня 2021 12:40
Ліквідація ОАСК: Рада не розглядатиме закон цього тижня Фото: спікер Ради Дмитро Разумков (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Спікер Верховної ради Дмитро Разумков заявив, що парламент не буде розглядати законопроект про ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва цього пленарного тижня. Щодо нього ще немає рішення комітету.

Про це він сказав у ході брифінгу.

"Для того, щоб розглянути питання по суті, необхідне відповідне рішення комітету. Сьогодні, на жаль, цей законопроект не готовий до розгляду. Немає рішення комітету, в якому б рекомендувалося Верховній раді прийняти те чи інше рішення. Як тільки з'явиться, то за мною, як за головою ВР, затримки в цьому плані не буде", - сказав Разумков.

У матеріалі "Суд без політики. Чому Зеленський вирішив урізати повноваження ОАСК" РБК-Україна писало, що в Раді вважають закон про Окружний адміністративний суд Києва важливим для міжнародних партнерів.

Як писало РБК-Україна, законопроект №5067 про скорочення повноважень ОАСК пропонує позбавити його права розглядати справи щодо оскарження нормативно-правових актів Кабміну, Нацбанку, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.

Так, 13 лютого президент Володимир Зеленський анонсував скорочення повноважень Окружного адміністративного суду Києва.

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