Ліквідація банків. Як Рада планує вдосконалити процедуру

За документ проголосували 235 нардепів.

"Цей законопроект в інтересах вкладників і банків. Вкладників, ошуканих шахраями, які виводили чужі гроші з установ, доводячи їх до банкрутства. Фонд гарантування вкладів під час ліквідації банків виявив виведених грошей на 120 млрд грн і встановив 700 пов’язаних з банками осіб та інших, які можуть бути причетними до заподіяння шкоди", - зазначив глава податкового комітету Данило Гетманцев.

Документ визначає правові підстави для відшкодування шкоди (збитків) особою, яка заподіяла шкоду банку та його кредиторам, а також особою, яка внаслідок таких дій отримала майнову вигоду.

Завдяки закону Фонд гарантування вкладів буде дієвішим у питанні повернення активів банків-банкрутів.

Проект регулює такі питання:

удосконалення процедур та переліку підстав для виявлення нікчемних правочинів;

уточнення деяких питань нормативно-правового регулювання порядку ліквідаційної процедури;

удосконалення механізму правового захисту працівників Фонду та членів його адміністративної ради;

врегулювання роботи Фонду із забезпеченими кредиторами банків, які виводяться з ринку;

уточнення щодо сплати судового збору та плати за проведення державної реєстрації.

У документі прописане подання цивільного позову в інтересах кредиторів неплатоспроможного банку та набуття Фондом статусу позивача у справі в інтересах кредиторів неплатоспроможного банку у господарському процесі.

Також уточнюються деякі процедурні питання виконавчого провадження.

Фонду гарантування вкладів хочуть дозволити ініціювати цивільні, адміністративні, кримінальні чи арбітражні провадження про стягнення шкоди (збитків), заподіяної банку внаслідок націоналізації, експропріації майна, реквізиції, руйнування, шкоди або знецінення майна банку внаслідок воєнних дій, збройних конфліктів, громадських заворушень.