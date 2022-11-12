Лечил россиян. "Министру здравоохранения" оккупированного Крыма объявили подозрение

Следствие установило, что коллаборант раньше работал главным санитарным врачом Феодосии и Судака. После оккупации Крыма он добровольно перешел на сторону врага.

Предатель получил паспорт РФ, а также вступил в кремлевскую партию "Единая Россия", в составе которой был "депутатом Судакского горсовета".

В октябре 2021 года он был назначен на должность "первого заместителя министра здравоохранения" Крыма. Уже 22 июля этого года коллаборант возглавил незаконное "министерство".

СБУ выяснила, что предатель изменил медицинскую систему Крыма для лечения раненых на юге Украины оккупантов. Он организовал поставки лекарств, оборудования и автомобилей из больниц.

Кроме того, по его указанию местные медицинские учреждения на полуострове переоборудовали в военные госпитали, где лечили оккупантов.

Коллаборанту объявили подозрение по ч. 5 ст. 111-1 УКУ.