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В больнице святого Луки во Львове обнаружили посылку с противотанковыми минами, - мэр

Львов , Вторник 03 сентября 2024 21:17
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В больнице святого Луки во Львове обнаружили посылку с противотанковыми минами, - мэр Фото: в больнице святого Луки во Львове обнаружили посылку с противотанковыми минами (t.me/lviv_adm)
Автор: Татьяна Степанова

Во львовской больнице святого Луки сегодня вечером, 3 сентября, обнаружили посылку с подозрительными предметами, похожими на противотанковые мины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Львова Андрея Садового.

"Сегодня в больнице Святого Луки обнаружили посылку с подозрительными предметами, похожими на противотанковые мины. Сейчас на месте работают взрывотехники и все соответствующие службы. Персонал и пациенты в безопасности", - написал Садовый.

Как позже сообщил мэр, специалисты установили, что это обучающие мины. Правоохранительные органы расследуют, кто, как и с какой целью передал эту посылку в больницу.

Напомним, на днях во Львовской области нашли остатки российских ракет "Кинжал" и Х-101.

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