Больницы в оккупации не справляются с эпидемией гриппа из-за армии РФ, - ЦНС

На временно оккупированных территориях Украины 27 гражданских больниц фактически обслуживают российских оккупантов. Из-за этого в регионе не справляются с эпидемией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ЦНС .

По данным информационного ресурса, в большинстве больниц в оккупации отсутствуют койко-места для гражданских, поскольку они заняты солдатами Российской Федерации. В ЦНС отметили, что размещение военных в гражданских больницах является сознательным очередным преступлением оккупантов, которые прячут своих преступников за спинами местных жителей

"Также обращаем внимание, что согласно международному праву именно на оккупантов ложится обеспечение жизнедеятельности захваченного региона. И Кремль в очередной раз демонстрирует отсутствие желания заниматься населением, которое использует только как ресурс", - говорится в сообщении.