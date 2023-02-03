В больнице Киева разоблачили сделку на закупке медоборудования

Следствие отмечает, что члены рабочей группы при тендерном комитете должным образом не исследовали рыночные цены и внесли в вывод информацию о стоимости товара, которая значительно выше рыночной.

В дальнейшем глава тендерного комитета должным образом не проконтролировал деятельность рабочей группы и подал тендерную документацию, на основании которой у частного учреждения приобрели медицинское оборудование по значительно завышенной цене.

В результате ненадлежащего исполнения должностными лицами своих служебных обязанностей государству нанесли ущерб на сумму почти 7,5 млн гривен. Однако правоохранители разоблачили преступную схему.

Заместителю главного врача по медицинской части и трем руководителям отделений медучреждения сообщили о подозрении в служебной халатности (ч. 2 ст. ст. 367 Уголовного кодекса).

За совершенное подозреваемым может грозить наказание в виде лишения свободы сроком от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет и со штрафом от 250 до 750 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или без такового.

Как сообщалось ранее, в Киеве обезвредили преступную организацию, которая под видом добробатов терроризировала жителей.

Кроме того, столичных полицейских подозревают в "крышевании" борделей.

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