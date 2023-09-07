Врачи в Украине – важность профессии в современных условиях

С 24 февраля 2022 года жизнь украинцев сильно изменилась – Россия начала полномасштабное вторжение. За полтора года войны наверняка не осталось городов в Украине, которые не пострадали от россиян: некоторые из них были захвачены, некоторые страдали от обстрелов. За это время очень сильно возросла роль врачей, которые даже под обстрелами и без света умудрялись проводить операции.

Медики сейчас работают в разных плоскостях: кто-то оперирует воинов в крупных городах, кто-то работает военным медиком вблизи фронта и спасает раненых собратьев. В любом случае, врачи спасают жизни людей – пусть это неотложные операции или просто осмотр в поликлинике или больнице. Конечно, эта профессия достаточно сложная и требует длительного обучения перед тем, как вы начнете кого-то лечить.

Боевые медики

Наверное, самая опасная врачебная специализация. Главная задача боевых медиков – оказывать неотложную медицинскую помощь на месте ранения, а также эвакуация раненого из опасного места. Очень часто они работают прямо на передовой или в прифронтовых городах.

В целом же это младший медицинский специалист, который при этом не имеет медицинского образования. Боевой медик не должен заниматься дальнейшим лечением раненого, но от него зависит, как быстро раненый будет доставлен в медицинское учреждение. Интересно, что сейчас законодательство не защищает боевого медика (в основном в социальном плане).

Военный врач

В общем, это человек, который имеет воинское звание и высшее медицинское образование. Военный врач может только оказывать медицинскую помощь, при этом не участвуя именно в боевых действиях. Он может работать как в мирное время – просто лечить больных, так и в военное время – лечить раненых.

Следует различать боевых медиков и военных врачей. Первые работают прямо на поле боя, эвакуируют раненых, а вот военные врачи уже занимаются непосредственно лечением в прифронтовых госпиталях.

Но не только раненые воины становятся пациентами военных врачей. Прифронтовые города едва ли не больше всего обстреливают, а потому к врачам часто обращаются и местные, которые по тем или иным причинам не выехали в более безопасные места. Именно они регулярно обращаются к врачам, потому что постоянные обстрелы не проходят бесследно.

Хирурги и реабилитологи

Важную роль сейчас играют именно эти врачи. Во-первых, хирургов можно назвать главными спасителями ВСУ – они проводят сложные и не очень операции для раненых воинов, часто спасая их от смерти. И не только это: именно хирурги ампутируют поврежденную конечность и готовят этот участок для установки протеза. Благодаря этому некоторые тяжелораненые получают новую жизнь – протез, конечно, не способен полноценно заменить утраченные руки или ноги, однако это гораздо лучший вариант, чем быть без конечности вообще.

Роль реабилитолога также значима. Именно они помогают пациентам восстановиться после операций, в частности, разрабатывать прооперированную руку или ногу (ведь после операции на длительное время надо снизить до минимума нагрузки, а затем снова набирать форму). Подбор необходимых упражнений, правильность их выполнения, медицинские рекомендации по восстановлению – все это входит в задачи реабилитолога. Также они помогают людям с протезами привыкнуть к механизированным конечностям, освоить принцип их работы.

Обучение на врача

Для того чтобы овладеть одной из этих специализаций (кроме боевых медиков), необходимо соответствующее образование. Именно этот шаг становится серьезной проблемой для тех, кто решил посвятить себя медицине: обучение в вузе обычно длится 5-6 лет (конечно, с учетом специальности). Это не все – дальше идет последипломное обучение, которое проходит в интернатуре, магистратуре, клинической ординатуре или на курсах вторичной специализации.

Интернатура является обязательной после университета, чтобы на практике закрепить все знания на практике. Обучение может длиться от года до 3-х, а по его завершении специалист получает врачебную квалификацию.

Магистратура проводится одновременно с интернатурой и имеет целью углубленное освоение выбранной специальности. По завершении обучения на магистратуре врач-интерн получает квалификацию "Магистр медицины".

Клиническая ординатура является высшей формой повышения квалификации с "отрывом от производства" (прекращением работы на время обучения). Срок получения этой квалификации – 2 года. Профессия врача требует от специалиста находиться постоянно в тонусе, поэтому каждые 5 лет необходимо проходить переквалификацию.

Часто за медицинским образованием едут из Украины. В некоторых странах, например, в Германии, Австрии или Чехии, можно учиться бесплатно, выполнив все необходимые условия для поступления. Также можно относительно недорого учиться в Польше, Словакии или Венгрии.

Впрочем, весь этот тернистый путь стоит того, чтобы наконец стать врачом. Главное, чтобы вы имели тягу к этому, желание помогать людям. А длительное обучение понятно – вы будете ответственны за здоровье других людей, а потому должны гарантировать, что после визита к вам пациенту не станет хуже из-за ошибочного диагноза или лечения.