Врачи развеяли 5 распространенных мифов о сахарном диабете

Малоподвижный образ жизни и злоупотребление сладостями вызовет диабет. Однако, действительно ли это так, или возможно причины болезни далеки от распространенных мифов, разобрались врачи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Национальной службы здоровья Украины.

Специалисты НСЗУ решили объяснить, что не все, что мы часто слышим о сахарном диабете, соответствует действительности. Вот пять типичных мифов, которые могут запутать человека.

Диабет может возникнуть, если есть много сладкого

Сахар не вызывает диабет, но его неконтролируемое потребление провоцирует ожирение, что в свою очередь действительно увеличивает риск развития диабета II типа.

При сахарном диабете нужно соблюдать специальную диету.

Больные диабетом должны соблюдать сбалансированное питание: чтобы в рационе были злаки, зелень, нежирное мясо и рыба и т.д. Однако при соблюдении лекарственных инструкций пациенты могут употреблять в пищу все те продукты, что и всегда.

При сахарном диабете II типа не назначают инсулин

Если не помогают лекарства и сбалансированное питание, то для спасения жизни врач может назначить инсулинотерапию.

Женщинам с сахарным диабетом не желательно беременеть и рожать

Женщины с сахарным диабетом успешно беременеют и рожают здоровых детей.

Важно делать это под наблюдением эндокринолога и гинеколога, соблюдать назначения, поддерживать уровень глюкозы в крови.

Больным диабетом нельзя есть сладкое

Людям с сахарным диабетом действительно нужно контролировать потребление сахара. Однако нет необходимости полностью исключать его из рациона.