Врачи развеяли 5 распространенных мифов о сахарном диабете
Малоподвижный образ жизни и злоупотребление сладостями вызовет диабет. Однако, действительно ли это так, или возможно причины болезни далеки от распространенных мифов, разобрались врачи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Национальной службы здоровья Украины.
Специалисты НСЗУ решили объяснить, что не все, что мы часто слышим о сахарном диабете, соответствует действительности. Вот пять типичных мифов, которые могут запутать человека.
Диабет может возникнуть, если есть много сладкого
Сахар не вызывает диабет, но его неконтролируемое потребление провоцирует ожирение, что в свою очередь действительно увеличивает риск развития диабета II типа.
При сахарном диабете нужно соблюдать специальную диету.
Больные диабетом должны соблюдать сбалансированное питание: чтобы в рационе были злаки, зелень, нежирное мясо и рыба и т.д. Однако при соблюдении лекарственных инструкций пациенты могут употреблять в пищу все те продукты, что и всегда.
При сахарном диабете II типа не назначают инсулин
Если не помогают лекарства и сбалансированное питание, то для спасения жизни врач может назначить инсулинотерапию.
Женщинам с сахарным диабетом не желательно беременеть и рожать
Женщины с сахарным диабетом успешно беременеют и рожают здоровых детей.
Важно делать это под наблюдением эндокринолога и гинеколога, соблюдать назначения, поддерживать уровень глюкозы в крови.
Больным диабетом нельзя есть сладкое
Людям с сахарным диабетом действительно нужно контролировать потребление сахара. Однако нет необходимости полностью исключать его из рациона.
Напомним, что ранее мы писали, какая профилактика помогает избежать сахарного диабета.
Более того, ранее всемирно известный бренд Apple сообщил, что начал тестирование приложения, которое помогло бы больным диабетом с контролем сахара в крови.
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