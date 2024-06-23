Врачи назвали главные мифы об остановке кровотечения и обработке раны

А знали ли вы, что совет запрокинуть голову назад при кровотечении из носа недейственен и даже опасен? Врачи назвали главные мифы, касающиеся первой помощи при кровотечении и не только.

Миф 1. Если кровь течет носом, нужно запрокинуть голову назад

При кровотечении из носа не надо запрокидывать голову. На самом деле это не остановит кровотечение, а просто изменит его направление. Опасным при запрокидывании головы будет попадание крови в дыхательные пути или желудок, чего нельзя допустить.

Правильное решение – пострадавший должен сесть, несколько наклонившись вперед и зажать нос пальцами.

Миф 2. Все открытые раны следует обрабатывать антисептиком

Не всегда есть возможность промыть антисептиками ранения. В этом случае достаточно чистой воды под давлением. Она удалит грязь механически.

Сильные кровотечения вообще не нужно обрабатывать, потому что вытекающая кровь вымывает все самостоятельно. А вот остановить их будет приоритетом. Кстати, не следует использовать спиртосодержащие антисептики при обработке ран. Это приведет к ожогам и продлит срок заживления. Йодом, или чем-то вроде йода, лучше обработать края раны.

Миф 3. Если вы видите посторонний предмет в теле пострадавшего, нужно немедленно его вытащить, чтобы не было заражения крови

Посторонние предметы, например нож или обломок стекла, лучше не доставать из раны. Пострадавшего в таком случае транспортируют с ножом, зафиксированным и обездвиженным в теле. В кругах спасателей существует даже шутка о том, что это можно расценить как ношение холодного оружия.

Миф 4. Оторванные пальцы - это окончательно потерянные части тела

Оторванный палец можно пришить, однако эффективность такого действия зависит от скорости и оказания помощи. Ампутированную часть тела нужно транспортировать в больницу в холоде, но без прямого контакта со льдом. Упаковать ее в пакет и положить в еще один пакет (уже с водой и льдом) – лучшая идея. А дальше уже дело за хирургами.

Миф 5. Если охлаждать место ранения - можно остановить кровотечение

Современный кинематограф или реклама бритвенных средств демонстрирует охлаждение как метод остановки кровотечения. Но это не работает, более того - это опасно. Так как снижение температуры крови ухудшает ее свертываемость, приводит к шоку и летальным рискам. Например, время свертывания крови при +22°С втрое больше времени свертывания при +37°С. Никогда не охлаждайте раненых с кровотечениями даже летом.