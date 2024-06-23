Врачи назвали главные мифы об остановке кровотечения и обработке раны
А знали ли вы, что совет запрокинуть голову назад при кровотечении из носа недейственен и даже опасен? Врачи назвали главные мифы, касающиеся первой помощи при кровотечении и не только.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Бережи себе".
Миф 1. Если кровь течет носом, нужно запрокинуть голову назад
При кровотечении из носа не надо запрокидывать голову. На самом деле это не остановит кровотечение, а просто изменит его направление. Опасным при запрокидывании головы будет попадание крови в дыхательные пути или желудок, чего нельзя допустить.
Правильное решение – пострадавший должен сесть, несколько наклонившись вперед и зажать нос пальцами.
Миф 2. Все открытые раны следует обрабатывать антисептиком
Не всегда есть возможность промыть антисептиками ранения. В этом случае достаточно чистой воды под давлением. Она удалит грязь механически.
Сильные кровотечения вообще не нужно обрабатывать, потому что вытекающая кровь вымывает все самостоятельно. А вот остановить их будет приоритетом. Кстати, не следует использовать спиртосодержащие антисептики при обработке ран. Это приведет к ожогам и продлит срок заживления. Йодом, или чем-то вроде йода, лучше обработать края раны.
Миф 3. Если вы видите посторонний предмет в теле пострадавшего, нужно немедленно его вытащить, чтобы не было заражения крови
Посторонние предметы, например нож или обломок стекла, лучше не доставать из раны. Пострадавшего в таком случае транспортируют с ножом, зафиксированным и обездвиженным в теле. В кругах спасателей существует даже шутка о том, что это можно расценить как ношение холодного оружия.
Миф 4. Оторванные пальцы - это окончательно потерянные части тела
Оторванный палец можно пришить, однако эффективность такого действия зависит от скорости и оказания помощи. Ампутированную часть тела нужно транспортировать в больницу в холоде, но без прямого контакта со льдом. Упаковать ее в пакет и положить в еще один пакет (уже с водой и льдом) – лучшая идея. А дальше уже дело за хирургами.
Миф 5. Если охлаждать место ранения - можно остановить кровотечение
Современный кинематограф или реклама бритвенных средств демонстрирует охлаждение как метод остановки кровотечения. Но это не работает, более того - это опасно. Так как снижение температуры крови ухудшает ее свертываемость, приводит к шоку и летальным рискам. Например, время свертывания крови при +22°С втрое больше времени свертывания при +37°С. Никогда не охлаждайте раненых с кровотечениями даже летом.
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В ней должно быть все необходимое для остановки кровотечения и обработки раны. Подробнее - в материале.
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